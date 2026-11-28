(ANSA) - VERONA, 28 NOV - Un automobilista di 72 anni ha percorso 20 km. contromano sull'autostrada Venezia-Milano. E' successo la notte scorsa. L'anziano, in evidente stato di disorientamento, è stato soccorso da una pattuglia della Polizia Stradale in servizio alla Sottosezione di Verona Sud, che è stata allertata intorno alle 3.15 dal Centro Operativo della Polizia Stradale di Padova, che aveva segnalato la presenza di un'auto che viaggiava verso Milano sulla carreggiata in direzione Venezia. Gli agenti hanno attivato la 'safety car' per rallentare il traffico e, grazie anche alla collaborazione del personale autostradale, sono riusciti a raggiungere l'automobilista e a metterlo in sicurezza all'altezza del comune di Calcinato (Brescia). Secondo quanto ricostruito, il 72enne aveva effettuato un'inversione di marcia al casello di Sirmione (Brescia), imboccando nuovamente l'autostrada senza rendersi conto di procedere nella direzione sbagliata. Considerato il perdurare dello stato confusionale, gli agenti hanno richiesto l'intervento del personale sanitario, che ha successivamente accompagnato il 72enne al Policlinico di Borgo Roma per ulteriori accertamenti. Al termine delle operazioni, il conducente è stato sanzionato per le violazioni al Codice della Strada e il veicolo sottoposto a fermo amministrativo per tre mesi. (ANSA).