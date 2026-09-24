(ANSA) - PALERMO, 24 SET - Un ragazzo con un calcio ha provocato la frattura di due costole a un anziano. Tutto questo mentre un altro ragazzo stava riprendo l'aggressione, avvenuta sabato scorso, ma di cui si appreso soltanto oggi. E' successo a Palermo, nei pressi della fermata dell'autobus in viale del Fante. L'ipotesi è che si potesse trattare di una challenge, una sfida da postare sui social. La vittima è un 71enne che è stato ricoverato a Villa Sofia. L'uomo, secondo una prima ricostruzione, si trovava vicino a una pensilina dell'Amat quando avrebbe visto un giovane avvicinarsi verso di lui. Una normale scena quotidiana. Ma il 71enne sarebbe stato improvvisamente colpito al petto con un calcio, cadendo a terra tramortito. Soltanto allora si sarebbe reso conto che, a breve distanza, c'era un coetaneo del suo aggressore che stava filmando tutto con il suo cellulare. L'uomo è tornato a casa, ma martedì si è presentato in ospedale dove i medici gli hanno diagnosticato la frattura delle due costole, giudicandolo guaribile in 30 giorni. Si indaga per identificare i due ragazzi. (ANSA).