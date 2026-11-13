(ANSA) - ENNA, 13 NOV - Due gestori di una casa di riposo per anziani a Enna sono stati arrestati dalla squadra mobile con l'accusa di maltrattamenti nei confronti degli ospiti in condizioni di particolare vulnerabilità per età, patologie e minorata capacità di autodeterminazione. Gli agenti hanno eseguito un'ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari e dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. L'indagine, coordinata dalla Procura di Enna, ha accertato che le vittime venivano sottoposte a condotte di sopraffazione, umiliazione, incuria e vessazione, rendendo il contesto assistenziale degradante e incompatibile con le esigenze minime di tutela della dignità, della salute e dell'integrità psico-fisica. Condotte che sarebbero state perpetrate quotidianamente con atti di violenza fisica, privazione del cibo, fino anche al soddisfacimento delle esigenze fisiologiche, alla gestione del riposo, alla libertà di movimento e comunicazione e alla somministrazione dei farmaci. (ANSA).