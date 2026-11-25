(ANSA) - TERNI, 25 NOV - Occultamento di cadavere e indebita percezione di erogazioni pubbliche sono le ipotesi di reato al vaglio della procura di Terni nell'ambito delle indagini sul decesso di una donna di 79 anni, del posto, trovata morta nella tarda mattinata di ieri nella sua casa di via Rapisardi, a ridosso del centro di Terni. Il corpo della donna è stato trovato in avanzato stato di decomposizione sul letto della sua camera, nell'appartamento dove viveva con il figlio di 45 anni, difeso dagli avvocati Carlo Taddei e Carlo Viola, del Foro di Terni. Secondo le prime informazioni, il decesso potrebbe risalire alla scorsa estate. Il fascicolo è affidato alla pm Giovanna Fortunato e le indagini vengono svolte dai carabinieri di Terni. L'autopsia dovrà chiarire le cause della morte e contribuire a definire quando sia avvenuta. L'appartamento è stato posto sotto sequestro, così come la salma per gli accertamenti medico-legali. (ANSA).