(ANSA) - TORINO, 25 NOV - I carabinieri hanno fermato a Torino il presunto autore dello scippo del 16 novembre scorso a un'anziana di 92 anni, morta il giorno dopo in ospedale in seguito all'accaduto. Il fermato è un uomo di 50 anni, di nazionalità marocchina, che dovrà rispondere di rapina e di omicidio preterintenzionale. Il fermo è stato eseguito nella notte, dopo un'indagine di nove giorni, dai carabinieri del nucleo operativo Torino San Carlo e dai colleghi del nucleo investigativo del comando provinciale di Torino, su decreto emesso dalla Procura di Torino. L'episodio era avvenuto in via Schina, nel quartiere San Donato, non distante dal centro. (ANSA).