(ANSA) - MILANO, 26 NOV - La Polizia di Stato, coordinata dalla Procura di Milano, ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un italiano di 52 anni per omicidio e incendio aggravati. Il provvedimento riguarda due roghi dolosi dell'11 e del 26 ottobre scorsi in un condominio di via Piero Bottoni a Milano, dove l'uomo risiede. Il 26 ottobre l'incendio fu stato appiccato nell'appartamento al secondo piano dove abitava una donna di 83 anni, con disabilità e allettata. L'anziana morì per un'intossicazione da monossido di carbonio e gravi lesioni. L'uomo arrestato, che ha èprecedenti penali ed era sottoposto a sorveglianza speciale, il giorno dopo il rogo mortale, era stato portato in psichiatria in quanto era rientrato nel suo appartamento e aveva chiamato la Polzia minacciando il suicidio. Quale giorno non era ancora stato accertato che l'incendio fosse doloso né le sue responsabilità. Alcuni vicini avevano riferito di comportamenti minacciosi da parte del 52enne: "Brucio il palazzo", aveva detto. L'11 ottobre fu appiccato un incendio nel cortile dell'edificio, all'interno della copertura del cavedio tra la scala D - dove si trova l'appartamento dell'anziana uccisa dal secondo rogo -, e la scala E, con un accelerante simile alla benzina. Il 26 ottobre il secondo incendio nell'abitazione dell'83enne che trovò la morte nell'appartamento al secondo piano. Le indagini, condotte dagli investigatori della Sezione "Omicidi" della Squadra Mobile di Milano con quelli del Commissariato "Scalo Romana", del Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica e i tecnici del Nucleo Investigativo Antincendio dei Vigili del Fuoco, hanno ricostruito la dinamica dei fatti e gli spostamenti dell'arrestato nella mattinata del 26 ottobre. Gli accertamenti chimici nell'abitazione della vittima hanno confermato l'origine dolosa di entrambi i roghi: sul divano dell'abitazione della donna è stata rilevata la presenza di un prodotto accelerante uguale a quello trovato all'interno della copertura del cortile condominiale dove era stato appiccato il primo incendio l'11 ottobre. La comparazione con le analisi svolte sugli indumenti dell'uomo aveva dato esito positivo. (ANSA).