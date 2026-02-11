(ANSA) - ROMA, 11 FEB - È stato pubblicato in GazzettaUfficiale il nuovo Regolamento attuativo in materia di rating di legalità che entrerà in vigore il prossimo 16 marzo. L'Antitrust precisa in una nota che Il nuovo Regolamento (delibera Agcm, 27 gennaio 2026, n. 31812), aggiornato alla prassi applicativa e all'evoluzione degli orientamenti giurisprudenziali, tiene conto delle osservazioni e dei suggerimenti arrivati dagli stakeholder durante la Consultazione pubblica e le imprese possono già consultarlo, con i relativi documenti, sul sito dell'Autorità. Tra le novità l'estensione della durata a tre anni e un punteggio aggiuntivo per l'impresa che, alla presentazione della domanda di rinnovo, risulti averlo già ottenuto, in via continuativa, per almeno tre volte. (ANSA).