(ANSA) - ROMA, 05 GEN - L'Antitrust ha irrogato una multa da 1 milione di euro a Poltronesofà per pratiche scorrette nella politica di sconti. Il procedimento, si legge nel bollettino settimanale, "concerne la pratica commerciale posta in essere dalla società Poltronesofà S.p.A. consistente nella indicazione, ingannevole e omissiva, di una asserita convenienza del prezzo praticato per i divani appartenenti alla 'Collezione Promo', pubblicizzato durante le campagne promozionali diffuse attraverso Tv, radio, social media e internet". Più nel dettaglio, l'autorità garante spiega che Poltronesofà, a partire almeno dall'inizio di gennaio 2023, ha enfatizzato - attraverso campagne pubblicitarie per promuovere la vendita promozionale di divani appartenenti alla 'Collezione Promo' - l'esistenza di un rilevante "sconto" rispetto a un prezzo assai superiore, indicato come "barrato". "In realtà, avuto riguardo anche alla frequenza della diffusione delle citate campagne, l'istruttoria ha dimostrato l'insussistenza della convenienza (enfatizzata ingannevolmente) del prezzo pubblicizzato con i messaggi promozionali, considerato che i prodotti di tale collezione si caratterizzano di per sé per essere strategicamente destinati alla commercializzazione "per un periodo più breve" e alla vendita, principalmente, "a prezzi promozionali"". Secondo l'Antitrust, la pratica commerciale posta in essere da Poltronesofà, "risulta scorretta ai sensi degli articoli 20, 21 e 22, del Codice del consumo, in quanto contraria alla diligenza professionale e idonea a indurre i consumatori ad assumere una decisione di natura commerciale che altrimenti non avrebbero preso, sulla base di informazioni ingannevoli, ambigue e omissive". (ANSA).