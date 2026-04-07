(ANSA) - ROMA, 07 APR - Anthropic ha annunciato un nuovo accordo con Google e Broadcom per un massiccio incremento di capacità di calcolo che entrerà a regime a partire dal 2027. "Stiamo effettuando il nostro più significativo investimento in capacità di calcolo fino ad oggi per tenere il passo con la nostra crescita senza precedenti. - ha dichiarato il direttore finanziario Krishna Rao, in un post - Stiamo costruendo la capacità necessaria per servire la crescita esponenziale che abbiamo osservato nella nostra base clienti, consentendo al contempo a Claude di definire la frontiera dello sviluppo dell'IA". L'azienda di IA con sede a San Francisco prevede di raggiungere un fatturato di circa 30 miliardi di dollari quest'anno, rispetto ai 9 miliardi di dollari di fine anno scorso. Nel dettaglio, secondo un documento depositato alla Sec, Broadcom ha stipulato un accordo a lungo termine con Google per la fornitura delle future generazioni di unità di elaborazione tensoriale (Tpu) del gigante di Internet, progettate per alimentare l'IA nei data center. Separatamente, Broadcom e Google hanno ampliato una collaborazione per dare ad Anthropic accesso a circa 3,5 gigawatt di capacità di calcolo basata su Tpu, che inizierà a essere attivata il prossimo anno. La maggior parte della potenza di calcolo Tpu sarà localizzata negli Stati Uniti. (ANSA).