(ANSA) - WASHINGTON, 18 NOV - Anthropic, oltre al prezzo dell'Ipo salito a 83 dollari per azione, ha detto che la società e i suoi sette co-fondatori hanno ampliato l'offerta, vendendo circa 980 milioni di azioni invece di 825 milioni, in base a una nota. La mossa permette di raccogliere 81,3 miliardi, battendo il record storico dell'Ipo di SpaceX di giugno, a cui si aggiungono altri 26 miliardi da un gruppo di grandi investitori, quali Nvidia e Google, con un collocamento privato di azioni. L'azienda di Elon Musk aveva raccolto 75 miliardi di dollari, saliti a 85,7 miliardi con l'opzione greenshoe. La capitalizzazione di Anthropic è di circa a 1.500 miliardi. (ANSA).