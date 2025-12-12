(ANSA) - ROMA, 12 DIC - Disagi per chi si sposta oggi con lo sciopero generale proclamato dalla Cgil contro la manovra di Bilancio. Al termine delle fasce di garanzia della mattina risultano chiuse la M3 a Milano e la linea 1 della metro a Napoli dove sono sospese le corse anche della Funicolare Mergellina e Montesanto. A Roma è regolare il servizio dell'Atac dato che era stato già indetto uno sciopero martedì. Sono regolari i voli aerei, uno sciopero per il settore è stato proclamato per il 17. Nel trasporto pubblico locale - bus, metro e tram -, lo stop è di 24 ore nel rispetto delle fasce di garanzia, stabilite a livello locale. Per le ferrovie lo stop del personale è da mezzanotte alle 21 di domani. Sono garantiti i treni a lunga percorrenza secondo gli accordi con le aziende (Trenitalia, Italo) e quelli programmati nelle fasce orarie 6-9 e 18-21 del trasporto regionale. La Cgil ha organizzato manifestazioni in tutte le città con il numero uno del sindacato, Maurizio Landini, che partecipa al corteo di Firenze e il segretario generale dei metalmeccanici della Fiom, Michele De Palma che è alla manifestazione di Milano. In Liguria numerose scuole sono chiuse e oltre una quindicina di treni Intercity o regionali risultano già cancellati nelle stazioni ferroviarie di Genova Brignole e Principe. Anche a Bologna alcuni treni regionali previsti per la mattinata in arrivo e in partenza sono stati cancellati e alcune scuole sono chiuse, diverse con orari ridotti. (ANSA).