(di Raniero Nanni) (ANSA) - ROMA, 02 LUG - Dal caldo estremo a temporali, grandinate e raffiche di vento, ma anche a temperature più fresche e vivibili: in poche ore è cambiato radicalmente lo scenario meteorologico in Italia, con il maltempo che dal settentrione si sta spostando al Centro-Sud. E per venerdì la Protezione Civile ha emesso un'allerta gialla per avverse condizioni meteo in 7 Regioni: Sicilia, Calabria, Puglia, Campania, Basilicata, Molise e settori dell'Umbria. Alle temperature record sono seguiti altri opposti fenomeni estremi: una bomba d'acqua si è abbattuta nell'area flegrea con numerose strade rimaste allagate. Nubifragio ad Ischia, mentre a Siena il Palio dedicato alla Madonna di Provenzano è stato rinviato a domani per l'inagibilità della pista causata dalla pioggia. E proprio oggi la Procura di Ravenna ha chiuso le indagini sulle tre esondazioni che tra maggio 2023 e settembre 2024 hanno colpito Faenza e il bacino del Senio, accusando 14 dirigenti, funzionari tecnici progettisti e amministratori di ditte coinvolte nelle opere, di disastro colposo e reato di pericolo. Tornando alle previsioni per i prossimi giorni, gli esperti sono divisi: se il fisico dell'atmosfera Lorenzo Giovannini, dell'Università di Trento, sostiene che lo scenario più probabile è la 'durata' dell'aria fresca fino al 7 o all'8 luglio, per i meteorologi de iLMeteo.it nel weekend il sole e il caldo si faranno sentire anche se le temperature non saranno quelle estreme dei giorni scorsi ma torneranno comunque sopra la media. Resta il fatto che quella cominciata il 18 giugno scorso è stata un'ondata di caldo eccezionale in seguito alla quale il ministero della Salute ha convocato nuovamente, la Cabina di regia sul caldo. E' emerso che, a parte la città di Torino, l'ondata di calore degli ultimi giorni non ha comportato un aumento della mortalità giornaliera tra gli anziani. Inoltre, non è stato registrato nessun incremento significativo degli accessi ai Pronto Soccorso nelle principali città. Intanto dal bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute arrivano segnali incoraggianti per i prossimi due giorni: i bollini verdi, che indicano l'assenza del rischio caldo per la salute, tornano a comparire. Alle attuali 6 città che ne sono contrassegnate (Bolzano, Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Frosinone e Viterbo), si aggiungeranno venerdì altri dieci centri urbani: Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Milano, Rieti, Torino, Trieste, Venezia e Verona. Sabato i bollini verdi aumenteranno ancora, a 18, con Ancona, Napoli e Pescara, Cagliari passerà al giallo (pre-allerta per una possibile ondata di calore). (ANSA).