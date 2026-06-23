(ANSA) - ROMA, 23 GIU - Sono iniziati oggi, per tanti degli oltre 527mila maturandi, gli esami orali di maturità. La riforma dell'esame voluta dal ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara modifica soprattutto la parte dell'orale: se fino allo scorso anno il 'fortino' dei crediti permetteva di rifiutare il colloquio qualora si avesse già la sufficienza in tasca, da quest'anno scolastico il silenzio all'orale condurrà direttamente alla bocciatura. A cambiare è anche l'approccio iniziale del colloquio: viene definitivamente archiviato lo "spunto" a sorpresa proposto dai docenti. Al suo posto, il candidato aprirà le danze con una riflessione personale sul proprio percorso di studi, che potrà essere supportata e arricchita dagli elementi raccolti nel 'curriculum dello studente'. Superata l'introduzione, l'interrogazione si concentrerà esclusivamente su quattro materie fisse, diverse per ciascun indirizzo, che sono state indicate dal ministero Istruzione a fine gennaio. Nel terzo step il maturando illustrerà le esperienze vissute nei Percorsi di formazione scuola-lavoro. Subito dopo, la scena sarà dominata dall'Educazione Civica: si procederà a un confronto su tematiche legate alla Costituzione, diritti di cittadinanza e sostenibilità ambientale. L'esame avrà una durata tra i 40 e i 60 minuti. La fine delle prove d'esame somiglia sempre di più alla discussione di una vera e propria tesi di laurea. Un evento da onorare non solo con la preparazione didattica, ma anche con un rigido dress code e festeggiamenti con spumante e corona d'alloro. A confermare come questa tendenza stia prendendo piede è un'indagine di Skuola.net, realizzata interpellando un campione di 500 maturandi nel fine settimana di pausa tra le prove scritte e l'avvio dei colloqui. Tanti tra i maturandi del 2026, infatti, non vogliono essere da meno rispetto ai colleghi universitari. Meno di 1 su 3 si presenterà davanti alla commissione con un outfit "normale". Al contrario, quasi 7 candidati su 10 (il 68% del totale) opteranno per l'eleganza: il 43% sfoggerà un abito formale già presente nel proprio armadio, mentre un consistente 25% - ovvero 1 su 4 - si è recato in negozio per acquistare un vestito nuovo dedicato appositamente a questa occasione. E se all'interno dell'aula si suda in giacca e cravatta o in tailleur, fuori dai cancelli scatta l'euforia: l'85% degli intervistati anticipa che festeggerà in vario modo, ma sempre a favore di pubblico, la chiusura del proprio percorso scolastico. Contro un esiguo 15% che non farà nulla di speciale. In particolare, il 40% dei diplomandi verrà accolto da un vero e proprio "bagno di folla" da genitori, parenti, amici, fidanzati e compagni di classe. A questi si aggiunge un 6% che celebrerà solo in famiglia e un 9% che dedicherà il momento solo agli amici o al partner. Mentre un 30% ha intenzione di fare festa ma, complice l'ansia dell'esame, non si è ancora organizzato nel dettaglio. (ANSA).