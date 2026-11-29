(ANSA) - RAMALLAH, 29 NOV - L'Autorità Palestinese (Ap) ha dichiarato che, in seguito a pressioni internazionali, è pronta a indire elezioni legislative e presidenziali nel primo semestre del 2027, dopo aver recentemente rinviato il voto a settembre. La dichiarazione giunge il giorno dopo che otto paesi occidentali, tra cui Gran Bretagna e Francia, hanno sollecitato lo svolgimento delle elezioni nel primo trimestre del 2027, affermando che "il rinnovamento democratico palestinese è inscindibile dalla salvaguardia della soluzione a due Stati". Le elezioni parlamentari nei territori palestinesi erano inizialmente previste per il 28 novembre, ma il mese scorso il presidente palestinese Mahmoud Abbas ha annunciato il rinvio del voto - così come delle elezioni presidenziali programmate per l'inizio del prossimo anno - a settembre 2027, adducendo come motivazione gli ostacoli frapposti da Israele. Israele ha respinto ogni responsabilità. In una nota diffusa domenica, il ministero degli Esteri palestinese ha precisato che tale rinvio non rappresenta "un passo indietro" rispetto agli impegni democratici dell'Anp, bensì riflette le "circostanze eccezionali" che i palestinesi si trovano ad affrontare, oltre alle restrizioni imposte da Israele, che hanno impedito lo svolgimento di "elezioni libere, eque e inclusive in tutto il territorio palestinese occupato, inclusa Gerusalemme Est". L'Autorità ha tuttavia espresso la propria disponibilità ad anticipare le elezioni al "primo semestre" del 2027 - non al primo trimestre, come richiesto - a condizione che vengano soddisfatti i requisiti necessari, tra cui la concessione, da parte di Israele, dell'accesso ai funzionari elettorali a Gerusalemme Est e alla Striscia di Gaza. (ANSA).