(ANSA) - MILANO, 21 LUG - Riguarda un'anomalia in un procedimento giudiziario relativo alla confisca di una rilevante somma di denaro destinata al Fondo unico giustizia l'indagine della procura di Milano che nei giorni scorsi ha portato ad accertamenti di polizia giudiziaria nei confronti di un dipendente amministrativo attualmente in servizio all'Ufficio Gip di Milano. Lo si legge in una nota firmata da Ezia Maccora e Fabio Roia, presidenti dello stesso Ufficio Gip e del Tribunale milanesi, in cui si spiega che l'attività investigativa dei giorni scorsi si è resa necessaria "a seguito di una segnalazione di Equitalia Giustizia". In tale ambito sono state effettuati una perquisizione e un sequestro "di diversi documenti custoditi nell'ufficio occupato dal dipendente" e che ora, come riporta il cartello apposto alla porta, è sotto sequestro. "La dirigenza del Tribunale sta doverosamente collaborando con la Procura della Repubblica - prosegue il comunicato - a cui l'anomalia è stata tempestivamente comunicata, verificando parallelamente eventuali criticità nella gestione amministrativa di somme in sequestro". Infine si sottolinea che "l'attività è doverosamente coperta dal segreto di indagine e d'ufficio". (ANSA).