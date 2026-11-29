(ANSA) - PALERMO, 29 NOV - Il concerto del neomelodico Tony Colombo previsto questa sera allo spazio Zero dei cantieri culturali alla Zisa a Palermo è stato annullato. Il palco nei giorni precedenti non era stato allestito. Ticket one che gestiva la vendita dei biglietti per lo spettacolo ha mandato un paio di giorni fa l'avviso dell'annullamento, ma senza motivazione, per un eventuale rimborso. Tony Colombo e la moglie Tina Rispoli, vedova del boss della Camorra ucciso Gaetano Marino, erano stati assolti dal gup napoletano Ivana Salvatore nel marzo 2025 "per non avere commesso il fatto" nell'ambito di un procedimento per riciclaggio del clan camorristico Lauro. Al Comune, che è proprietario dello spazio dove si doveva svolgere l'esibizione di Colombo, sarebbero arrivate indicazioni dal Comitato per sicurezza pubblica per evitare lo svolgimento del concerto che avrebbe potuto creare motivi di ordine pubblico. Il concerto era inserito in una serie di manifestazioni organizzate da un'associazione "sull'educazione stradale e prevenzione degli incidenti Musica, informazione e consapevolezza per un futuro più sicuro". Sul manifesto che annunciava l'evento c'è anche il logo del comune di Palermo. Non è la prima volta che vengono annullati concerti di Colombo a Palermo. L'ultimo annullamento è del luglio 2025. (ANSA).