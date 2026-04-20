MILANO. Nel biennio 2024 - 2025 ci sono stati 604 decessi per annegamento in Italia (263 nel 2024 e 341 nel 2025) e i maschi rappresentano l'80,7% dei casi. La media è in linea con quella dei dati Istat degli ultimi 20 anni. Circa il 30% degli annegamenti riguarda persone con più di 65 anni, circa 23% bambini e giovani fino a 24 anni mentre per il 3% di casi non è stato possibile risalire all'età.



Sono alcuni dei dati dell'ultimo rapporto 2026 dell'Osservatorio del ministero della Salute per la prevenzione degli annegamenti, realizzato con il coordinamento dell'Istituto superiore di sanità, anticipati dal Sindacato italiano balneari.



Nelle spiagge libere si registra circa il doppio (37,4%) di incidenti rispetto a quelle in concessione (19,6%). I decessi per annegamento avvengono principalmente per malore (44,9), o caduta (27,1), ritorno impedito (9,9), mare mosso (8,5) altro (9,6). Le vittime sono principalmente italiani (53%), gli immigrati rappresentano il 22,9 % dei casi (percentuale ben maggiore rispetto a quella che i migranti ricoprono nella popolazione) mentre il 10,3% sono turisti stranieri in vacanza in Italia.