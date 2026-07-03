(v. 'A Milano si tuffa di notte in una piscina...' delle 09.03) (ANSA) - MILANO, 03 LUG - Sono stati indagati per omissione di soccorso i tre amici, un brasiliano, un mauritano e una ragazza colombiana, che si trovavano con il 28enne peruviano Arigusto Encarnassion Alfredo, annegato la notte scorsa nella piscina pubblica Romano a Milano. Secondo una prima ricostruzione della Polizia, i tre hanno notato l'amico andare verso la parte più profonda della piscina e non riemergere ma non l'hanno soccorso, anzi si sono allontanati. E' stato il mauritano a dare l'allarme a un passante che ha fatto intervenire i soccorsi. Secondo quanto riferito, i 4 avevano assunto alcol entrando poi nella piscina comunale a quell'ora chiusa al pubblico. (ANSA).