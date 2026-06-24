(ANSA) - ROMA, 24 GIU - "Il provvedimento del Gip collegiale provocherà dei danni enormi sotto il profilo del rallentamento delle emissioni delle misure cautelari che per loro definizioni sono urgenti. Penso soprattutto ai reati mafiosi legati al codice rosso oppure provocherà una paralisi o un attingere dal bacino di altri settori, non soltanto quello penale, ma addirittura per i giudici civili del lavoro. E tutto questo a cascata creerà delle inefficienze". Così il presidente dell'Anm, Giuseppe Tango, in commissione Giustizia al Senato riguardo al provvedimento del Gip collegiale, che il governo ha rinviato al prossimo anno con il dl Giustizia. (ANSA).