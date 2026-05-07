(ANSA) - ROMA, 07 MAG - Angelini Pharma ha siglato un accordo per l'acquisto da 4,1 miliardi di dollari del'americana Catalyst, focalizzata sull'in-licensing, lo sviluppo e la commercializzazione di farmaci innovativi per pazienti affetti da malattie rare e difficili da trattare. Lo si legge in una nota secondo cui il closing è previsto nel terzo trimestre dell'anno "L'operazione rappresenta un momento di svolta nel percorso trasformativo di Angelini Pharma, gruppo che vanta oltre 100 anni di storia, presieduto da Thea Paola Angelini, quarta generazione della famiglia Angelini, e guidato dall'ad Sergio Marullo di Condojanni". (ANSA).