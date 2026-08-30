(ANSA) - TAORMINA, 30 AGO - Non è stato completamente domato un incendio che ha interessato da ieri e per tutta la notte una vasta zona del territorio della piccola cittadina di Castelmola, che si affaccia su Taormina. Ancora a lavoro da questa mattina i vigili del fuoco. Le fiamme hanno colpito anche alcune aree della limitrofa Mongiuffi Melia. I pompieri si trovano in contrada "Portella Vigna" dove il vastissimo rogo continua a minacciare alcune abitazioni. "Dopo ore di durissimo lavoro dal tardo pomeriggio di ieri fino ad oggi - ha riferito il sindaco Orlando Russo - i vigili del fuoco, hanno salvato numerose case. Stamattina le fiamme stanno rimettendo di nuovo in pericolo i manufatti. Insieme al consigliere comunale Curcuruto ci troviamo sul posto per tutelare il nostro territorio. Un nostro sentito ringraziamento va ai pompieri con tutte le squadre che si sono alternate, in questi momenti di grande difficoltà". (ANSA).