(ANSA) - ROMA, 23 GIU - Continuano ad aumentare le città da bollino rosso per il caldo: se oggi sono 15, domani saliranno a 16 e giovedì a 17. Il massimo livello di rischio caldo, in base al bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute che prende in considerazione 27 centri urbani, riguarda oggi Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona e Viterbo, cui si aggiungeranno Latina, domani e giovedì, e Bari giovedì. In arancione (rischio caldo solo per i più fragili) ci sono solo Bari (oggi e domani), Genova (domani e giovedì) e Latina (oggi). (ANSA).