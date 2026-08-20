(ANSA) - STOCCOLMA, 20 AGO - "La Svezia ha effettuato trasferimenti di migranti verso l'Italia e intendiamo continuare a farlo, in conformità con le disposizioni del Patto sull'immigrazione e l'asilo": lo ha dichiarato all'ANSA Victoria Holmqvist, portavoce del ministro svedese per la migrazione Johan Forssell. "È importante che la nostra collaborazione funzioni bene affinché la migrazione verso l'Europa sia ben gestita e controllata", ha spiegato la portavoce. "Dal punto di vista svedese - ha aggiunto - non si tratta di una novità, ma da quando è entrato in vigore il patto europeo i trasferimenti ai sensi del regolamento di Dublino funzionano meglio". (ANSA).