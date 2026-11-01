(ANSA) - ROMA, 01 NOV - Cresce l'inquietudine anche fra diverse piccole banche sull'impatto fiscale della Manovra dopo lo scontro aperto fra esecutivo da un lato e l'Abi e le banche più grandi dall'altro. Il governo ha stabilito che l'aumento Ires di tre punti, la norma principale per ricavare risorse dal comparto, non si applica a quegli istituti con una base imponibile sotto i 6,7 milioni di euro. Una misura che, sottolineano diverse fonti e capi azienda di piccole banche, appare quindi applicabile solo agl istituti di dimensioni molto contenute. "La soglia è molto bassa" sottolineano le stesse fonti "e tiene fuori giusto le piccolissime". Anche molte Bcc presentano infatti numeri maggiori dato il generale buon stato di salute del mondo del credito. C'è poi il tema delle minori deducibilità ai fini Irap che contribuisce a far crescere l'impatto della legge di bilancio. Dopo la diffusione del testo bollinato quindi negli istituti di credito di quella fascia si stanno facendo i conti sperando che nel corso dell'iter parlamentare possa arrivare qualche ulteriore correzione. (ANSA).