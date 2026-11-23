(ANSA) - ROMA, 23 NOV - Nella delegazione dell'Unicef ricevuta oggi dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione dell'anniversario degli 80 anni di attività del Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia, che si celebra l'11 dicembre, c'erano anche dei bambini e delle bambine. La delegazione era infattiformata da Regina De Dominicis, Direttrice UnicefF del Global Office of Strategy and Evidence Innocenti, Stefania Radoccia Presidente dell'Unicef Italia, Paolo Rozera Direttore Generale dell'Unicef Italia, Andrea Iacomini, portavoce dell'Unicef Italia, dai Goodwill Ambassador dell'Unicef Italia Alessandra Mastronardi e Gabriele Corsi, e da diversi bambini e bambine delle scuole Primarie "Cairoli" e "Lavagnini" di Firenze, "Casini" di Scandicci e Scuola Secondaria di primo grado dell'Istituto Comprensivo "E. De Amicis" di Succivo (Ce). In origine la missione dell'Unicef - spiega in una nota l'organizzazione dell'Onu - era aiutare i bambini europei stremati dalla Seconda guerra mondiale, sia nei paesi vinti sia in quelli vincitori, senza alcuna distinzione e l'Italia fu tra i primi paesi europei a beneficiare degli aiuti. Nel 1953 l'Unicef divenne una struttura permanente delle Nazioni Unite, estendendo il suo mandato ai bambini di tutto il mondo. Nel corso di otto decenni, insieme a Governi, partner e comunità, l'Unicef ha dato un contributo fondamentale nella sopravvivenza e nello sviluppo infantile. Vaccini, terapia di reidratazione orale contro le malattie diarroiche, sostegno all'allattamento, una migliore alimentazione, acqua potabile, servizi igienici e assistenza sanitaria di base hanno salvato milioni di vite e permesso a generazioni di bambini non solo di sopravvivere, ma di crescere e svilupparsi. L'Unicef ha ringraziato il presidente della Repubblica Mattarella per il costante impegno e la grande attenzione avuta in tanti anni a difesa dei diritti dei bambini, delle bambine, degli adolescenti e dei giovani. Il presidente Mattarella ha ricevuto dall'Unicef due pubblicazioni realizzate proprio per la celebrazione degli 80 anni: il libro fotografico "Una storia bellissima da raccontare" realizzato in collaborazione con l'Agenzia ANSA e "Storia di dati - I diritti dei bambini e degli adolescenti", realizzata con l'Istat. Inoltre al Presidente Mattarella sono stati consegnati disegni e pensierini dei bambini sugli 80 anni dell'Unicef, oltre ad una "speciale Pigotta", la bambola di pezza simbolo dell'Unicef Italia. (ANSA).