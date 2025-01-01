(ANSA) - ROMA, 20 GEN - Nel 2025 il settore delle costruzioni segna una "lieve flessione" degli investimenti dell'1,1%, molto inferiore alle attese che erano del -7%. Sono i dati dell'osservatorio congiunturale 2026 dell'Ance, l'Associazione nazionale costruttori edili che spiega come la flessione sia dovuta principalmente al calo dell'edilizia abitativa (-15,6%) e compensata dalla "forte spinta delle opere pubbliche trainate dal Pnrr" (+21%). Nelle previsioni per il 2026, gli investimenti tornano positivi (+5,6%) con l'ultimo miglio del piano nazionale di ripresa e resilienza che "traina il comparto". Oltre alla spinta delle opere pubbliche (+12%), si prevede una crescita anche della riqualificazione abitativa grazie alla proroga degli incentivi fiscali (+3,5%). (ANSA).