(ANSA) - NAPOLI, 26 SET - A Napoli è febbre da America's Cup. Le regate preliminari hanno fatto registrare arrivi in città con picchi storici mai visti. Con i numeri, ancora parziali, relativi al grande evento velico e quelli registrati nel week end di San Gennaro con 645.000 presenze, il mese di settembre chiuderà oltre i 2.200.000 turisti previsti dall'Osservatorio turistico urbano. "Nei giorni appena precedenti le regate preliminari, 22-23-24 settembre - rende noto l'assessora al Turismo del Comune di Napoli Teresa Armato - sono arrivati 770.000 visitatori dall'Italia e dall'estero e il dato è ancora parziale, quello definitivo lo comunicheremo a metà della settimana prossima. Secondo le stime dell'Osservatorio, di questo dato complessivo, circa mezzo milione di turisti è arrivato a Napoli per assistere alle gare. Gli alberghi hanno registrato il tutto esaurito". "La percezione di questo boom - sottolinea l'esponente della Giunta Manfredi - era chiara sin dall'annuncio dell'America's Cup a Napoli e abbiamo lavorato tantissimo, anche con la Città Metropolitana, per offrire ai nostri cittadini e ai turisti un'esperienza davvero unica: abbiamo allestito le pedane sulle scogliere, che ci impegneremo a riportare in estate; abbiamo offerto la possibilità di un tour in barca, che nei giorni delle gare è diventata un view point per assistere alle gare dal mare, e maxischermi sui prati". "Seguendo poi la volontà del sindaco che l'evento non restasse confinato al centro città, abbiamo organizzato tanti eventi collaterali - precisa Armato -, come quello di ieri sera con musica, arte e spettacolo alla Casina Vanvitelliana e al castello di Baia. C'è entusiasmo e il coinvolgimento di tutta la città: centinaia di persone stanno assistendo alle gare anche dai punti panoramici, da via Orazio, Monte Echia, Terrazza di Sant'Antonio. Lo spettacolo che si vede da questi punti - confessa - è davvero straordinario". (ANSA).