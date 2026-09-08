(ANSA) - NEW YORK, 08 SET - Il sistema scolastico Usa non supera l'esame della sua popolazione. Secondo un recente sondaggio Gallup, solo un terzo (il 32%) promuove il modello a stelle e strisce dalle elementari alle superiori. L'attuale livello di soddisfazione certifica un crollo di undici punti percentuali rispetto a due anni fa ed è anche il più basso da quando Gallup ha iniziato a fare rilevazioni 27 anni fa. La sfiducia nel sistema scolastico ha raggiunto ora il 67% e non ha colore politico visto che è comune sia tra i democratici sia tra i repubblicani, nonche' tra gli indipendenti. I media statunitensi riferiscono che gli esperti non sono affatto sorpresi. "L'amministrazione Trump ha contribuito a indebolire la fiducia dei cittadini dipingendo le scuole come campi di battaglia politici, sollevando preoccupazioni su ciò che gli insegnanti dovrebbero avere il permesso di dire in classe e muovendosi per abolire i programmi sulla diversità e smantellare il Dipartimento dell'Istruzione", ha dichiarato Jack Schneider, direttore del Center for Education Policy presso l'Università del Massachusetts Amherst. "È terrificante - continua - siamo sull'orlo della dissoluzione del sistema scolastico pubblico così come lo abbiamo conosciuto". (ANSA).