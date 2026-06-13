(ANSA) - ROMA, 13 GIU - "Questa è un'estate molto speciale per l'America" che celebra i 250 anni della Dichiarazione di Indipendenza "ma è un momento speciale anche per l'Italia, che celebra gli 80 anni della Repubblica. Stavo cercando di fare qualcosa di unico. Ho avuto modo di visitare le grandi città ma non ho avuto l'opportunità di quelle più piccole. Fare tutti questi scali sarà fantastico". Così l'ambasciatore americano in Italia Tilman J. Fertitta spiega, da bordo del suo yacht a Civitavecchia, l'idea che lo ha portato a lanciare il Freedom 250 Coastal Diplomacy Italy tour - inaugurato appunto oggi - che lo vedrà impegnato per tutta l'estate lungo le coste della Penisola. A bordo del suo yacht Boardwalk, porto dopo porto - da Napoli, a Bari, da Genova a Palermo alla Sardegna - l'ambasciatore ospiterà eventi celebrativi del 250° anniversario con l'obiettivo di dare risalto al partenariato tra gli Stati Uniti e l'Italia, alleati storici, partner economici e amici stretti. L'ambasciatore incontrerà comunità locali, leader del mondo imprenditoriale e rappresentanti delle istituzioni nelle regioni costiere. Partendo dal porto di Civitavecchia, ha in programma di visitare 13 regioni. Si recherà a Napoli per incontri con autorità locali e rappresentanti di aziende. Proseguirà poi verso Palermo e Cefalù per celebrare le sue radici, e i numerosi legami familiari di lungo corso che uniscono gli Stati Uniti e l'Italia. Il programma include anche le città dell'Adriatico, tra cui Venezia e Trieste, sede, quest'ultima, di uno dei tre American Corner presenti in Italia. L'ambasciatore navigherà inoltre lungo la costa ligure, facendo tappa a Genova, città natale di Cristoforo Colombo, navigatore ed esploratore italiano del Nuovo Mondo. Il viaggio si concluderà con una visita in Sardegna a metà agosto. (ANSA).