(ANSA) - BOLOGNA, 02 SET - Ancora un suicidio in carcere. A Parma un detenuto tunisino di 46 anni si è impiccato in cella il 27 agosto, è stato trasportato d'urgenza in Rianimazione all'ospedale Maggiore ed è morto ieri. È successo in una sezione di isolamento, dove il detenuto si trovava da tempo. I suicidi accertati da inizio anno in regione sono quattro, più altre quattro morti da verificare. "Preoccupa che i suicidi in Emilia-Romagna riguardino frequentemente persone straniere, giovani e collocate in sezioni sanitarie oppure di isolamento, ovvero in luoghi dove la sofferenza derivata dalla detenzione amplifica i suoi effetti", commenta il garante regionale per i detenuti, Roberto Cavalieri. (ANSA).