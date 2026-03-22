(di Cinzia Conti) (ANSA) - ROMA, 22 MAR - Ndg non solo non è "scomparso" ma ora si presenta più centrato, maturo e pronto a essere la voce "per quelli come me, la mia gente". Sotto i tanti ricci castani, brillano gli occhi di chi sa che si può rallentare, a volte anche cadere, ma l'importante è la forza e la costanza con cui ci si rialza. A Ndg - al secolo Nicolò Di Girolamo, romano classe 2000 - del resto la musica è scoppiata nel cuore e nella testa già da adolescente e da quando il pubblico lo ha conosciuto con la viralissima Panamera (certificata disco di platino e con oltre 40 milioni di stream) e poi alla scuola di Amici, di strada ne ha fatta molta. E ora lo grida con il nuovo singolo Scomparso (Troppo Records) che con tono ironico e liberatorio risponde al chiacchiericcio fatto sulla sua assenza degli ultimi tempi. "Ho cominciato a vedere - dice in un'intervista all'ANSA - questo trend un po' insistente di persone che online continuavano a dire: 'Ma che fine ha fatto!' oppure 'Questo qui ha fatto una canzone, è scomparso, è sparito'. E poi gente che incontravo e mi chiedeva: 'Hai finito di fare la musica?'. E io la vivevo male, dicevo, ma che vogliono? E poi mi sono detto, perché non scriverci una canzone? Mi è venuto naturale da quella cosa rispondere con ironia, perché poi alla fine chi è uno scomparso? Ecco allora ho spiegato che sono fiero di essere un fallito, sono due mesi che non posto e voi pensate che sia morto. E' una risposta ironica e anche sarcastica per far capire come la vivevo io". Ndg che è iscritto al Dams paragona la sua carriera alla 'struggle' che vive uno studente universitario: "È come se tutti sapessero i voti che prendo, le mie medie, quando ho dato o non dato un esame. Però le mie cose sono sulla bocca e alla vista di tutti. Infatti nel videoclip ho questa scatola in testa su cui ho appiccicato tutti manifesti del mio smarrimento, perché io vivevo quella cosa lì, con quelle etichette addosso". Ma una cosa è certa: per Ndg non si è trattato della cosidetta sindorme della pagina bianca. "È stato proprio un momento in cui ho dovuto cercare delle risposte in me stesso. Più che la pagina bianca mi spaventava non avere una direzione ben precisa, aver perso un po' la vera essenza che per me è la musica, che è esprimersi. La mia testa era un po' andata in burnout. Dovevo ritrovare più quella spensieratezza, quella gioia nel fare musica. Quindi, dopo Amici e alcune delusioni, ho un attimo rallentato, non messo da parte la musica, però ho vissuto la mia vita e poi mi sono ritrovato. E ho risentito di nuovo l'esigenza di scrivere". La partenza è stata con un pezzo che si chiama 'Problema', che ancora non è uscito: "È stato il primo, e poi da lì sono usciti tutti gli altri pezzi, anche 'Scomparso' e tutti i pezzi faranno parte del mio prossimo album, il mio primo progetto, perché ancora un vero mio progetto non è uscito". 'Problema' affronta con sguardo e lucido e coraggioso il malessere interiore: "Parla di quel periodo in cui ho sofferto un po' di depressione, parla di tutto quello che ho vissuto, di un momento di confusione, di difficoltà emotiva. Canto 'Sono io il problema'. E dopo mesi mi ha sbloccato la scrittura e tutto. Ora ho fatto pace con il passato". Ndg che sta lavorando anche con un vocal coach racconta la sua evoluzione e il progetto su cui sta lavorando da tempo alacremente: "Un progetto più suonato: sicuramente c'è l'influenza rap ma ci sono le melodie e più cantato e più suonato, quindi meno cose artificiali, più musica suonata che sintetica. Ho lavorato con dei musicisti, con le chitarre, i pianoforti, meno cose di splice, insomma, e campioni". Si tratta di un indie rock pop, contaminato anche dal rap, "perché sicuramente fa parte della mia scrittura". "Prendo un po' ispirazione dalla wave americana di Dominic Pipe, di Sombr, di David, quel mondo là che mi affascina molto, vorrei rendere quel sound anche mio, ovviamente anche con le mie influenze italiane cioè il rap, Rkomi, Blanco, poi il cantaurato come Pino Daniele, il mio preferito". Ora lo sguardo è al futuro con la certezza di avere belle radici: "Il talent lo rifarei perché sennò non sarei arrivato qui ma forse più spensieratamente, con più leggerezza. Invece io avevo un po' caricato troppo questa esperienza, come se fosse l'unica. Ora non mi interessa dove arriverò ma mi interessa del percorso. Voglio essere la voce per qualcuno, per persone come me, per la mia gente. Voglio fare dei live, il mio primo concerto e non solo ospitate qui e là. Mi piacerebbe anche partecipare a Sanremo, però creando prima una fanbase. Ora sono contento perché ho una progettualità e delle persone e dei fan che credono in me". (ANSA).