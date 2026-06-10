(ANSA) - MILANO, 10 GIU - Con il deposito ai pm in queste ore anche dell'ultima relazione, quella del liquidatore di Ki Holding, si avvicina la chiusura delle indagini della Procura di Milano, diretta da Marcello Viola, per ipotesi di bancarotta a carico degli ex amministratori del gruppo del biofood Bioera-Ki Group, tra cui anche la senatrice di FdI ed ex ministra Daniela Santanchè. Conclusione delle indagini che potrebbe arrivare, da quanto si è appreso, nelle prossime settimane, entro luglio e prima della pausa estiva. Lo scorso febbraio, si era saputo che Santanchè è indagata per un'altra ipotesi di bancarotta, quella che riguarda il fallimento di Bioera di fine 2024, la spa del gruppo del biofood di cui la senatrice è stata presidente fino al 2021. Dopo una precedente iscrizione anche per il crac del gennaio 2024 di Ki Group srl, altra società del gruppo, assieme all'ex compagno Canio Mazzaro, al fratello Michele Mazzaro e ad altri ex amministratori. Società di cui la senatrice, dall'aprile 2019 al dicembre 2021, è stata presidente e legale rappresentante. Entrambe le relazioni su questi due fallimenti sono state depositate dai liquidatori nei mesi scorsi, nelle indagini del Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf e dell'aggiunto Roberto Pellicano, coi pm Luigi Luzi e Guido Schininà. Il 5 giugno 2025, poi, è fallita, sempre con annesse e ulteriori grane giudiziarie per profili di bancarotta, un'altra delle società del gruppo, la Ki Group Holding spa. Dopo il deposito dell'ultima relazione, i tre casi saranno riuniti in un unico fascicolo, con più indagati e imputazioni per bancarotta da reati societari e fraudolenta per operazioni dolose, in vista della chiusura delle indagini. Intanto, l'udienza di oggi a Milano a carico di Santanchè e altri nel processo sul presunto falso in bilancio Visibilia sarà rinviata al 16 giugno per l'astensione nazionale degli avvocati. (ANSA).