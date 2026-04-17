(ANSA) - MILANO, 17 APR - Avvio pesante per il colosso ferroviario Alstom in borsa a Parigi dove lascia sul campo il 30% a 16 euro per azione. Il titolo soffre dopo aver ritirato le stime sull'esercizio 2026/2027 in occasione dei preliminari diffusi nella vigilia. Nell'esercizio che si è concluso lo scorso 31 marzo Alstom ha registrato ordini in crescita del 39% a 27,6 miliardi di euro, il fatturato è salito del 4% a 19,2 miliardi , mentre il margine operativo lordo è sceso dal 6,4 al 6% dei ricavi. In calo la disponibilità di cassa da 502 a 330 milioni di euro. Il dato si è mantenuto all'interno delle stime comprese tra 200 e 400 milioni, ma ha sofferto a causa di "fattori sfavorevoli", secondo il gruppo, legati al maggior fabbisogno di capitale circolante per la gestione operativa dovuti a un "avanzamento più lento dei previsto di alcuni progetti". Per l'esercizio 2026/2027 il gruppo prevede un rapporto tra ordini e fatturato superiore a 1, una crescita del fatturato del 5%, un margine operativo lordo pari a circa il 6,5% del fatturato e una generazione di cassa positiva. Previsto un fabbisogno di cassa di 1,5 miliardi nel primo semestre, che non consente di confermare l'obiettivo di una disponibilità di cassa cumulata di 1,5 miliardi di euro nel triennio 2024- 2027. Ritirata anche la stima di un margine operativo lordo tra l'8 e il 10% del fatturato. Alstom è presente in Italia con 9 siti: a Savigliano (Cuneo), Bari, Bologna, Firenze, Roma, Valmadrera (Lecco), Nola (Napoli), Sesto San Giovanni (Milano ) e Vado Ligure (Savona). (ANSA).