(ANSA) - VICENZA, 29 AGO - Volontari alpini e soldati americani delle basi Usa di Vicenza al lavoro assieme oggi per abbellire i portici di Monte Berico in vista della Festa patronale dell'8 settembre. E' avvenuto questa mattina nella salita che porta al Santuario, che nei prossimi giorni accoglierà migliaia di vicentini ma anche pellegrini provenienti da fuori provincia e fuori regione. Così come già avvenuto negli anni scorsi, le squadre miste si sono "armate" di ramazze per la pulizia a terra e pennelli per imbiancare pareti e soffitti. Sul posto tra gli altri il sindaco Giacomo Possamai, mentre i militari statunitensi del Setaf Africa erano capitanati dal comandante della guarnigione Usa-Army Garrison Italy, colonnello Vaughn Strong, e dal tenente colonnello Thatcher Merrill, alla guida del Battaglione di supporto al comando Setaf. Parte dell'attrezzatura utilizzata per i lavori di pulizia, che si sono conclusi in tarda mattinata, è stata messa a disposizione da Amcps. Nel 2027 partiranno i cantieri per ristrutturare e risistemare i portici di Monte Berico: per l'intervento della parte inziale è previsto uno stanziamento di 4 milioni di euro ottenuto dallo Stato. (ANSA).