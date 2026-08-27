(ANSA) - IL CAIRO, 27 AGO - E' salito ad almeno 69 morti il bilancio degli incendi in Algeria. Lo riferisce l'ospedale di El Milia, nella provincia costiera di Jijel, nell'Algeria orientale, dove sono ricoverati decine di feriti. Il bilancio è ancora provvisorio, e non tiene conto delle vittime che si trovano negli altri ospedali della provincia. Gli incendi boschivi hanno colpito diversi Comuni, tra cui El Ansar, El Djemaa, Beni Habibi e Belhadf Sidi Maarouf. Poco fa, proprio dietro all'ospedale di El Milia - riferisce l'ANSA sul posto - è scoppiato un altro incendio accompagnato da raffiche di scirocco. (ANSA).