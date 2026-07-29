(ANSA-AFP) - BAGDAD, 29 LUG - Almeno 10 membri di un'ex alleanza paramilitare irachena sono stati uccisi negli attacchi Usa-Arabia Saudita contro le loro basi nel Paese, secondo quanto riferito all'Afp da due fonti dell'alleanza. Gli attacchi hanno colpito posizioni appartenenti alle Forze di Mobilitazione Popolare (Pmf), "in diverse province, con l'attacco più letale nella provincia di Ninive, dove almeno 10 membri sono stati uccisi", ha detto un funzionario, aggiungendo che il bilancio delle vittime probabilmente aumenterà. Sono stati segnalati feriti anche in altre province, ha aggiunto. Un altro funzionario ha confermato il bilancio iniziale. (ANSA-AFP).