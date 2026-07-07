(ANSA) - CATANIA, 07 LUG - In seguito al passaggio dello stato di allerta per l'aviazione da rosso ad arancione per gli spazi aerei attorno all'Etna è stato deliberato il ripristino delle operazioni di volo con effetto immediato. I settori aerei tornano quindi nuovamente in funzione e vengono ripristinati i servizi di decollo e atterraggio dei voli all'aeroporto di Catania. Lo scrive, sul proprio sito la Sac, società che gestisce lo scalo internazionale Vincenzo Bellini, invitando i passeggeri a verificare con la compagnia aerea lo stato del proprio volo, prima di recarsi in aeroporto. (ANSA).