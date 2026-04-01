(ANSA) - ROMA, 01 APR - Vista l'allerta rossa per rischio idraulico e idrogeologico legata ai fenomeni che stanno interessando Abruzzo e Molise, il capo Dipartimento della Protezione civile, Fabio Ciciliano, ha presieduto un'Unità di crisi presso la sede di via Vitorchiano a Roma per fare il punto sulle criticità e sulle misure adottate dai territori. Alla riunione, informa il Dipartimento, hanno preso parte i rappresentanti delle Regioni coinvolte, delle Prefetture e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. (ANSA).