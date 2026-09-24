(ANSA) - CANDIOLO, 24 SET - "Accogliere il Presidente della Repubblica a Candiolo è un onore che condividiamo con chi ha reso possibili questi quarant'anni: ricercatori, medici, infermieri, pazienti e tutte le persone che con le loro donazioni hanno costruito questo Istituto". Così Allegra Agnelli, presidente della Fondazione, in occasione della visita del Capo dello Stato, Sergio Mattarella oggi pomeriggio all'Inoc - Istituto Nazionale Oncologico Candiolo, per i quarant'anni della Fondazione Allegra Agnelli per la Ricerca sul Cancro. "Lo ringraziamo - prosegue - per aver accettato il nostro invito in un momento così importante. Celebriamo quarant'anni, ma guardiamo avanti: con il piano di investimenti dei prossimi dieci anni e con tecnologie come quelle che abbiamo mostrato oggi, vogliamo che la ricerca di Candiolo diventi cura sempre più in fretta, per ogni paziente oncologico." Nei laboratori di Inoc, il capo dello Stato ha incontrato ricercatori di ogni nazionalità. "Candiolo è una comunità aperta e internazionale", osserva Allegra Agnelli. "Qui lavorano fianco a fianco ricercatori provenienti da tutto il mondo, con un unico obiettivo: dare un contributo significativo alla sconfitta del cancro". (ANSA).