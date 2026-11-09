(ANSA) - MILANO, 09 NOV - Oltre al "procurato allarme", la Procura di Milano ha contestato anche il reato di "pubblica intimidazione" nel fascicolo aperto sul caso delle minacce via mail su falsi allarmi bomba sui voli. In Procura nei giorni scorsi erano arrivate le informative della Polaria sulle segnalazioni che hanno riguardato l'aeroporto di Malpensa (quattro voli, due partiti dallo scalo e due arrivati) e quello di Linate (una mail minatoria non legata ad un volo specifico). Sulle prime, per competenza territoriale, sta indagando la Procura di Busto Arsizio (Varese), mentre sulla seconda quella milanese, diretta da Marcello Viola. Il fascicolo è stato assegnato al pm del pool antiterrorismo Enrico Pavone e le indagini sono condotte anche dalla Polizia postale e dalla Digos. Il reato di "pubblica intimidazione" punisce "chiunque minaccia di commettere delitti contro la pubblica incolumità (...) in modo da incutere pubblico timore". Sul caso, però, gli accertamenti sono coordinati anche dalla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, perché ci sono inchieste aperte anche in altre Procure. E soprattutto sui cyberattacchi, più in generale, è già in campo l'Europol. (ANSA).