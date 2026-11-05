ROMA. Nuova raffica di allarmi bomba sui voli europei, con diversi aerei partiti dall’Italia o diretti negli scali italiani. Da Fiumicino a Malpensa, fino a Francia, Austria, Bulgaria e Repubblica Ceca, in mattinata sono scattati i protocolli di sicurezza, con caccia militari in volo per scortare gli aerei di linea. Finora tutti i controlli hanno dato esito negativo.

Fiumicino, la mail anonima in italiano

Il volo Finnair da Helsinki è atterrato a Fiumicino intorno alle 9.30, scortato dai jet dell’Aeronautica militare. Gli artificieri della polizia hanno ispezionato velivolo e bagagli senza trovare nulla, senza ripercussioni sull’attività dello scalo.

Secondo fonti investigative, la minaccia sull’Helsinki-Roma e sul Dublino-Roma è partita da un’unica mail anonima scritta in italiano, arrivata all’alba agli indirizzi di Aeroporti di Roma e di altre società dello scalo. Indagano polizia postale e polaria. Già nei giorni scorsi messaggi in italiano avevano segnalato ordigni su due voli Ryanair diretti nella Capitale.

Dirottati due voli: Évreux e Vienna

L’Airbus A320 di Aer Lingus partito da Dublino e diretto a Roma, con 151 passeggeri e 6 membri dell’equipaggio, è stato fatto atterrare nella base militare di Évreux, in Normandia, scortato da un Rafale dell’aviazione francese. Passeggeri ed equipaggio sono al sicuro.

Il volo Wizz Air Malpensa-Varsavia, decollato alle 7, è stato invece dirottato a Vienna dopo una minaccia ricevuta durante il volo. La compagnia ha spiegato di aver seguito i protocolli previsti e di collaborare con le autorità.

Controlli a Malpensa

Altri due voli diretti a Malpensa sono atterrati regolarmente dopo l’allarme: l’Aegean Salonicco-Milano, alle 9.33, e il Ryanair Porto-Milano, alle 10.22. Gli artificieri hanno bonificato gli aerei e verificato passeggeri ed equipaggi. Secondo Sky News, che cita l’intelligence romena, è stato coinvolto anche un Wizz Air Malpensa-Bucarest, atterrato senza problemi nella capitale romena.

Allarmi anche a Sofia, Praga e Bruxelles

In Bulgaria tre aerei provenienti da Copenaghen, Madrid e Londra sono stati scortati da caccia Mig-29 fino a Sofia e Plovdiv. A Praga quattro voli sono stati oggetto di minacce che la polizia ceca giudica poco credibili, mentre a Bruxelles i controlli su un volo Lot da Varsavia non hanno trovato nulla di sospetto.

Nei giorni scorsi una decina di falsi allarmi bomba via mail aveva già colpito diverse rotte europee.