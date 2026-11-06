(ANSA) - VARESE, 06 NOV - Un fascicolo per procurato allarme, al momento a carico di ignoti, è stato aperto dalla Procura di Busto Arsizio (Varese) dopo i due allarmi bomba che ieri hanno coinvolto altrettanti voli in arrivo all'aeroporto di Milano Malpensa. Nel mirino sono finiti un volo proveniente da Salonicco e atterrato alle 9.33 ed un altro decollato da Porto e arrivato alle 10.25. Immediata l'attivazione delle procedure di sicurezza e le verifiche hanno dato esito negativo: nessun ordigno è stato trovato. L'inchiesta potrebbe in seguito confluire in un più ampio filone investigativo, alla luce delle segnalazioni analoghe che nella stessa giornata hanno interessato numerosi aeroporti italiani ed europei. Le modalità delle minacce e il contenuto dei messaggi fanno infatti ipotizzare un possibile collegamento tra i diversi episodi. Sulle comunicazioni sono al lavoro anche gli investigatori della Polizia postale, impegnati a risalire ai mittenti. (ANSA).