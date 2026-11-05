(ANSA) - BRUXELLES, 05 NOV - Quattro aerei diretti a Praga sono stati oggetto di minacce relative alla presenza di ordigni esplosivi a bordo. Lo ha reso noto la polizia ceca, precisando di giudicare "bassa la credibilità delle minacce". "Non sottovalutiamo tuttavia la minaccia, per questo sono state attivate tutte le misure di sicurezza necessarie, cercando di ridurre al minimo l'impatto sui passeggeri e sulle operazioni aeroportuali", ha spiegato la polizia su X. Le autorità si stanno preparando all'atterraggio dei quattro velivoli in collaborazione con l'aeroporto di Praga. Dopo l'atterraggio, tutti gli aerei saranno sottoposti a controlli degli artificieri. (ANSA).