(ANSA) - GENOVA, 11 NOV - La Procura di Genova ha aperto un'inchiesta sugli allarmi bomba che hanno interessato questa mattina decine di scuole in città e in provincia. I reati ipotizzabili dal procuratore Nicola Piacente che coordina la Dda e il gruppo reati informatici della procura genovese sono procurato allarme, interruzione di pubblico servizio e minacce gravi, reati che potrebbero essere aggravati dalla finalità di terrorismo. Le indagini saranno delegate alla polizia postale e alla digos. (ANSA).