(ANSA) - BERLINO, 02 NOV - Aghi, viti e altri piccoli oggetti metallici nascosti nei cosiddetti "dolcetti" di Halloween, che notoriamente sono preconfezionati: nel caso specifico si trattava di barrette di cioccolata, gomme da masticare, wafer. È l'inquietante denuncia lanciata dai genitori in diverse regioni tedesche durante il weekend. Casi del genere, stando alla Dpa, sono stati segnalati alla polizia nei Laender di come Turingia, Brema, Baden-Wuerttemberg, Baviera, Palatinato del Reno e Bassa Sassonia, Schleswig-Holstein. Un ritrovamento è stato denunciato anche in Austria. In più Laender la polizia ha già affermato che le confezioni destinate ai bambini sarebbero state "preparate intenzionalmente" con gli oggetti nascosti. Le forze dell'ordine indagano su tentate lesioni pericolose. Stando alle informazioni finora non risultano bambini feriti. (ANSA).