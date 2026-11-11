(ANSA) - MILANO, 11 NOV - Scuole evacuate anche in Lombardia, nelle province di Milano, Varese e Brescia, dopo gli allarmi bomba arrivati via mail. Nel territorio milanese, sono in corso evacuazioni di istituti scolastici. Le verifiche sono in corso in tutto il Paese, dove sono state segnalate analoghe situazioni. In Provincia di Milano le volanti stanno intervenendo a supporto delle operazioni di evacuazione. Sono una ventina invece, gli istituti scolastici in fase di evacuazione in provincia di Varese, tra scuole primarie, medie e superiori. Le operazioni interessano diversi comuni del territorio, da Varese a Saronno, passando per Busto Arsizio e Gallarate. L'allarme è scattato questa mattina, dopo che una mail, recapitata sui computer degli uffici scolastici dei diversi istituti, segnalava la presunta presenza di "una bomba nascosta in un sacchetto" all'interno di ciascun plesso. Sul posto sono impegnati Polizia di Stato, Carabinieri, Polizia locale e Vigili del fuoco, insieme agli artificieri, per coordinare le evacuazioni e procedere con le verifiche e le operazioni di bonifica all'interno dei diversi plessi scolastici. Sta interessando anche il Bresciano il nuovo allarme bomba nelle scuole. Sono diversi gli istituti in cui è scattata l'evacuazione dopo che una mail annunciava la presenza di un ordigno. Alcuni presidi hanno però scelto di non far uscire gli studenti dopo aver appreso che la mai era arrivata nelle scuole di tutta Italia. (ANSA).