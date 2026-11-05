(ANSA) - FIUMICINO, 05 NOV - A seguito di segnalazioni anonime per un presunto allarme bomba a bordo del volo Finnair da Helsinki, destinato e regolarmente atterrato all'aeroporto di Fiumicino intorno alle 9:30 scortato da jet dell'Aeronautica Militare, sono state attivate e tutt'ora in corso questa mattina le operazioni di bonifica previste in queste circostanze, come da procedura di sicurezza, da parte degli artificieri della Polizia. Le operazioni di controllo, secondo quanto si è appreso da fonti aeroportuali, si stanno svolgendo con regolarità e senza impatti sull'operatività dello scalo. Sempre nella mattinata di oggi un secondo allarme bomba è stato ricevuto relativamente al volo Aer Lingus da Dublino a Fiumicino. Il comandante ha scelto di atterrare all'aeroporto di Evreux per le opportune verifiche. (ANSA).