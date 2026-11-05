(ANSA) - BRUXELLES, 05 NOV - Tre aerei sono stati interessati da allarmi bomba in Bulgaria, facendo scattare procedure di sicurezza negli aeroporti di Sofia e Plovdiv. Lo riferiscono i media bulgari, citando il ministero dell'Interno. Due voli provenienti da Copenaghen e Madrid sono atterrati all'aeroporto Vasil Levski di Sofia, dove le autorità hanno avviato i controlli su passeggeri ed equipaggi. Un terzo proveniente da Londra è atterrato a Plovdiv. Al momento non sono stati segnalati oggetti pericolosi a bordo degli aeromobili. Le autorità stanno conducendo verifiche per risalire all'origine delle minacce. Rafforzate le misure di sicurezza negli aeroporti. (ANSA).