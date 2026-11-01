(ANSA) - ROMA, 01 NOV - Nell'ambito di un'indagine condotta dagli Stati Uniti su un presunto attentato terroristico a Mosca, il Servizio di sicurezza federale (Fsb) ha fermato un adolescente che aveva pubblicato un video su TikTok in cui minacciava di commettere un crimine nel parco Tsaritsyno. Lo ha reso noto il Centro relazioni pubbliche (Prc) dell'Fsb, citato dall'agenzia Tass. "Il Servizio di sicurezza federale, insieme alla Guardia nazionale russa, al Ministero degli Interni e al Comitato investigativo russo - si legge - ha condotto un'indagine su informazioni ricevute dalle forze dell'ordine statunitensi in merito alla preparazione di un attentato terroristico a Mosca, nei pressi del Museo-Riserva di Tsaritsyno. A seguito di queste indagini, è stato arrestato un minorenne di nazionalità russa. Questi aveva pubblicato su TikTok foto che lo ritraevano con indosso equipaggiamento tattico, passamontagna, berretto, occhiali e cuffie, mentre impugnava un oggetto simile a un'arma automatica, oltre a foto scattate all'interno del Museo-Riserva di Tsaritsyno, con la didascalia: 'Ho trovato un posto'". Durante una perquisizione nell'abitazione dell'adolescente, sono stati rinvenuti indumenti e accessori. "Le comunicazioni hanno rivelato un account TikTok utilizzato per pubblicare minacce, un abbonamento a un canale neonazista su Telegram e un numero significativo di ricerche relative ad attacchi terroristici, stragi e altri eventi violenti", ha riferito l'Fsb. L'Fsb ha riferito che, mentre si indagava sulle informazioni ricevute riguardanti gli Stati Uniti, gli eventi culturali programmati presso il museo-riserva sono stati annullati nell'interesse della sicurezza pubblica e le misure di sicurezza nell'area circostante sono state rafforzate. "Siamo grati alla parte americana per le informazioni fornite", ha concluso l'Fsb. (ANSA).