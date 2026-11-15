(ANSA) - SALERNO, 15 NOV - Proseguono le operazioni dei Vigili del Fuoco nel Salernitano, colpito da un'ondata di maltempo dalla notte scorsa. Particolarmente impegnato il nucleo fluviale, attualmente al lavoro a San Marzano sul Sarno per soccorrere la popolazione in difficoltà. Diverse le persone rimaste bloccate nelle proprie abitazioni e nelle auto a causa degli allagamenti, che hanno reso necessario l'intervento dei soccorritori. Le squadre dei Vigili del Fuoco continuano a operare sul territorio per prestare assistenza e fronteggiare le criticità. La situazione è in progressivo miglioramento, anche se potrebbero verificarsi nuove precipitazioni nelle prossime ore. (ANSA).